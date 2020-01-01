Коронавирус сорвал съемки боевика Миссия Невыполнима 7

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Миссия Невыполнима /Flickr

Съемки седьмой части популярного экшен-блокбастера Миссия Невыполнима, в котором главную роль играет Том Круз, должны были пройти в Венеции. Однако студия Paramount заявила, что процесс остановлен из-за вспышки коронавируса в Италии.

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Известно, что снимать ленту должны были в течение трех недель, однако местные власти отменили все массовые мероприятия, во многих учебных заведениях ввели карантин, а некоторые общественные места оказались закрыты. Сообщается, что в Италии 229 человек заразились коронавирусом, а семеро скончались.

Съемочный процесс фильма Миссия Невыполнима 7 перенесли на другое (пока что неизвестное) время. В мировой прокат он должен выйти 22 июля 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Шнуров написал стих о пользе коронавируса