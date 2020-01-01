Кирк Дуглас оставил звездного сына Майкла без наследства: Названы причины

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Майкл и Кирк Дуглас /Getty Images

Голливудский актер Кирк Дуглас, который скончался 5-го февраля этого года, не оставил наследства своему сыну (тоже актеру) Майклу Дугласу и остальным детям. Однако, как сообщает издание Mirror, он завещал все свое состояние на благотворительность.

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Известно, что актер направил почти 80 миллионов долларов в свой благотворительный фонд, бенефициарами которого являются Детский центр Кирка и Анны Дуглас, Театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити и детская больница Лос-Анджелеса. Кроме этого, часть этих денег получит Университет Святого Лаврентия, точнее - его студенты из малоимущих семей.

Стоит отметить, что состояние сына Кирка Дугласа Майкла оценивается в 300 миллионов долларов.

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