Все в сборе: Стало известно, когда выйдет новая серия Друзей

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Друзья /Flickr

Совсем недавно стало известно, что сериал Друзья вернется на экраны с односерийным продолжением. Теперь же издание The Hollywood Reporter сообщило, когда состоится премьера - в мае этого года на HBO.

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Все шестеро главных героев также вернутся в эпизоде, а Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер уже подписали контракты об участии в шоу. Каждый из них получит по два с половиной миллиона долларов за свой камбэк.

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