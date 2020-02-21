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Все в сборе: Стало известно, когда выйдет новая серия Друзей

Спецвыпуск сериала выйдет на HBO
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Друзья
Друзья
/Flickr

Совсем недавно стало известно, что сериал Друзья вернется на экраны с односерийным продолжением. Теперь же издание The Hollywood Reporter сообщило, когда состоится премьера - в мае этого года на HBO.

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Все шестеро главных героев также вернутся в эпизоде, а Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер уже подписали контракты об участии в шоу. Каждый из них получит по два с половиной миллиона долларов за свой камбэк.

Ранее сообщалось о том, что появились фото со съемок второго сезона Ведьмака от NETFLIX

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