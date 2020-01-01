Украинский студент выкупил права на экранизацию романа Стивена Кинга

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Стивен Кинг /Getty Images

Студент из Украины Валентин Лавренюк, решивший продолжить дело своего отца Сергея Лавренюка, генерального продюсера Solar Media Entertainment, заключил контракт со знаменитым писателем Стивеном Кингом на экранизацию одного из его рассказов. Обошлось Валентину это всего лишь в один доллар.

Валентин Лавренюк /Yabl.ua

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Такая сделка была заключена в рамках акции от Кинга под названием Dollar Baby. Согласно ей, писатель разрешает школьникам и студентам экранизировать свои произведения, подав для этого заявку. Теперь у 19-летнего Лавренюка есть время до конца 2020-го, чтобы перенести на экран рассказ Велотренажер.

Это будет короткометражный фильм, который нельзя транслировать на ТВ и публиковать в Сети. В широкий прокат ее можно будет выпустить только после соглашения самого Стивена Кинга.

Напомним, что одним из последних фильмов по Кингу стал хорррор Доктор Сон, вышедший в 2019-ом году.

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