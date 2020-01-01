Звезду фильма Альфа Дог изгрызли собственные собаки

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Хезер Элизабет Паркхерст /Getty Images

Популярная американская актриса Хезер Элизабет Паркхерст, известная по роли в фильме Альфа Дог, оказалась на больничной койке. Все дело в том, что ее покусали собственные псы - семимесячный Бейби и восьмимесячный Будда породы питбультерьер.

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Сообщается, что псы набросили сначала друг на друга, а когда актриса принялась их разнимать, они начали кусать ее саму. Паркхерст доставили в больницу с множеством травм, включая раздробление кости, порванные связки и глубокие раны на руках. По прогнозам врачей, на восстановление у нее уйдет около года.

Стоит отметить, что от своих собак актриса не отказалась.

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