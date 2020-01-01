"Не горжусь этим": Звезда Шерлока и Хоббита признался, что бил своих детей

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Мартин Фриман /Getty Images

Популярный британский актер Мартин Фриман совсем недавно признался в том, что допускал множество отцовских ошибок и даже иногда переступал черту, применяя насилие. Его слова передает издание The Sunday Times.

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Актер рассказал, что бил и оскорблял своих детей - 14-летнего Джо и 11-летнюю Грейс, когда они еще были младше. Однако, как он сам заявил, у него была договоренность с экс-возлюбленной Амандой Аббингон, что никто из них вести себя таким образом не будет.

"Одно из правил гласит: не бить своих детей и не называть их маленькими выродками. Но, знаете, я делал и то, и другое. Знаю, что не должен был так поступать. И не горжусь этим. Я отшлепал их дважды, а маленькими выродками называл больше двух раз. Хотел, чтобы они поняли. К тому же был слишком нетерпелив и находился на пределе своих сил… Я всегда открыто говорил о своих отцовских недостатках", - признался Фриман.

Напомним, что одним из последних вышедших проектов с Мартином Фриманом стал сериал Исповедь.

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