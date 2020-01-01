Вооруженную дублершу Николь Кидман застрелили в США

Поделись







Шерил Сандерс и ее мужа застрелили /Twitter

59-летняя актриса-каскадер Шерил Сандерс вместе с ее 56-летним мужем были найдены мертвыми в округе Грин, штат Огайо, США. Сообщается, что они напали на семью Данкан, однако были застрелены в целях самозащиты.

Читай также: В России насмерть зарезали звезду Ералаша

Линдси Данкан заявил, на него и его жену семья Сандерсов якобы устроила засаду. По их словам, актриса с супругом начали стрелять по ним, а у одного из нападавших на лицо была надета маска. Кроме этого, к голове Молли Данкан приставили пистолет. "Все, что случилось дальше - просто инстинкты", - заявил Линдси.

Шерил Сандерс /instagram.com/zenformulas/

Известно, что Шерил Сандерс направлялась к дому бывшего мужа с целью обсудить поступление их дочери в университет. Полиция заявила, что она появилась на месте преступления уже после того, как ее супруга застрелили. Она также была вооружена. Правоохранители описывают случай, как убийство в целях самозащиты, а в данный момент уже ведется расследование.

Читай также: Гибель Коби Брайанта была предсказана в мультфильме

Стоит отметить, что Шерил Сандерс была дублершой Николь Кидман, Сандры Буллок, Кэмерон Диас и Джессики Альбы. Она также снималась в фильме Назад в будущее 2, Ангелы Чарли и Крепкий орешек 2.

Ранее сообщалось о том, что умер знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас