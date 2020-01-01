"Разрушит законы физики": Раскрыты новые подробности экшена Форсаж 9

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Форсаж 9 /Flickr

Премьера экшен-фильма Форсаж 9 с каждым днем становится все ближе, а промо-кампания уже в самом разгаре. На этот раз звезды франшизы дали интервью для MTV International, в котором раскрыли несколько новых подробностей о грядущем гоночном боевике.

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Мишель Родригес, которая играет одну из главных ролей, поведала, что фильм потрясет зрителей безумными трюками, ради которых всем им пришлось попотеть. "В этом плане фильм разрушит многое, что вы знаете о законах физики. Во время просмотра вы будете постоянно спрашивать: Стоп, это как? Скажу лишь, что в фильме такого предостаточно", - заявила актриса.

Форсаж 9 /Flickr

Вин Дизель рассказал, что для трюков машину с актерами закрепляли на специальном аппарате, который имитирует трюки, а сидящих внутри постоянно тошнило. А вот режиссер Джастин Лин подчеркнул, что над всеми трюками приходилось тщательно работать профессионалам.

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"Мне повезло работать с лучшими людьми в мире. Я делюсь с ними каждой идеей, что возникает в моей голове, и когда вижу недоуменные взгляды, понимаю - это хороший знак, потому что мы обязательно придумаем, как все воплотить в жизнь", - резюмировал постановщик.

Напомним, что фильм Форсаж 9 выйдет в украинских кинотеатрах уже 21-го мая.

Ранее сообщалось о том, что уже появилась информация о десятом Форсаже