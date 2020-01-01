Симметричный шедевр: Вышел трейлер Французского диспетчера от Уэса Андерсона

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Французский диспетчер /Скриншот из трейлера

В Сети появился долгожданный трейлер нового фильма Уэса Андерсона под названием Французский диспетчер. Судя по ролику, в нем будет все, за что любят режиссера - симметрия в кадре, забавные персонажи, которых играют популярные актеры, пастельные тона, ностальгическая музыка и многое другое.

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Сюжет ленты расскажет о выдуманном французском городке, где работает редакция американского журнала, которую вот-вот должны закрыть. Но сначала журналистам нужно рассказать еще несколько увлекательных историй. Главные роли в фильме сыграли Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Уиллем Дефо, Элизабет Мосс, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон и другие.

Премьера фильма Французский диспетчер запланирована на 12-ое ноября.

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