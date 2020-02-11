"Это была Катастрофа": Маколей Калкин провалил кастинг на роль в Однажды в Голливуде

Актер признался в интервью, что это были первые пробы за 8 лет

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Маколей Калкин /instagram.com/culkamania/

Популярный американский актер Маколей Калкин внезапно появился на обложке журнала Esquire, а также на его страницах. Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram, а кроме этого, дал изданию еще и большое интервью.

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Звезда фильма Один Дома в разговоре с журналистами признался, что ходил на кастинг фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, однако отметил, что он был для него абсолютно провальным. "Это была катастрофа. Я бы сам себя не нанял. В любом случае, я ужасен в плане кастингов, тем более это было мое первое прослушивание за последние восемь лет", - поведал актер, подчеркнув, что ему далеко не всегда удается получить роли, о которых он мечтает.

Также он не уточнил, кого именно собирался сыграть в картине.

Напомним, что фильм Однажды в Голливуде был удостоен двух премий Оскар - за лучшую работу художника-постановщика, а также Брэд Питт был награжден как лучший актер второго плана.

Ранее сообщалось о том, что Маколей Калкин показал свою версию ремейка Один Дома