Появились подробности сериала по оскароносному фильму Паразиты

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Паразиты /Flickr

Фильм Паразиты стал настоящей сенсацией премии Оскар-2020, завоевав две статуэтки за лучший фильм на иностранном языке и за лучший фильм года, а Пон Джун-хо, в свою очередь, был награжден на лучший сценарий и режиссуру. Однако еще задолго до церемонии награждения стало известно о том, что южнокорейская картина станет сериалом на канале HBO.

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Многосерийная адаптация уже разрабатывется Поном Джун-хо совместно с американским режиссером Адамом МакКеем. Известно, что проект может стать англоязычным, а также, что он будет расширенной версией полнометражного фильма с добавлением новых сцен. Пока не было информации о том, вернуться ли актеры из оригинала, однако стало известно, что главную роль может сыграть Марк Руффало.

Дата выхода мини-сериала Паразиты не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что Оскар-2020 установил антирекорд по просмотрам