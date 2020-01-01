"Актеры согласились": HBO снимет новую серию Друзей

Поделись







Друзья /Flickr

Слухи о специальном выпуске популярного сериала Друзья уже ходили давно, однако теперь издание Deadline сообщило, что все главные актеры дали свое согласия на участие в съемках. Производством займется Warner Bros. TV для стриминговой платформы HBO Max.

Читай также: Звезды Друзей собрались вместе: Как выглядят сейчас Рэйчел, Фиби и Моника

Уже известно, что серия станет прямым продолжением ситкома. За съемки в этот раз Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри получат крупные гонорары - от трех до четырех миллионов долларов. К слову, всего создатели планируют потратить на эпизод $20 млн.

В данный момент неизвестно, когда выйдет спецвыпуск Друзей.

Ранее сообщалось о том, что боевик Смертельное оружие с Мэлом Гибсоном может вернуться на экраны