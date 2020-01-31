Новый динозавр: Появилось видео со съемок Мира Юрского периода 3

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Мир Юрского периода /Flickr

До выхода третьей части фантастического фильма Мир Юрского периода зрителям остается ждать еще полтора года, однако работа над ним уже кипит вовсю. И это подтвердил режиссер фильма Колин Треворроу, опубликовавший короткое видео со съемочной площадки.

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В ролике постановщик показал нового динозавра, который появится в фильме. Он принадлежит к роду травоядных, а увидеть его можно было в короткометражном фильме Битва за Биг-рок, который входит в эту киновселенную.

Напомним, что в Мире Юрского периода 3 появятся актера из оригинала 1993-го года. Фильм выйдет 11-го июня 2021-го года. Вторая часть увидела свет в 2018-ом.

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