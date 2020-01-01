"Собирался уйти": Аль Пачино во время шоу забыл, где он находится

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Аль Пачино /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Аль Пачино, который в этом году получил номинацию на Оскар за роль в фильме Ирландец, совсем недавно упал на красной дорожке церемонии BAFTA, а теперь же удивил зрителей своим поведением во время американского шоу The One Show.

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Во время эфира ведущая поинтересовалась у актера, мечтал ли он попасть на The One Show, однако тот в ответ лишь замер, открыв рот, из-за чего многие решили, что он просто-напросто забыл, куда пришел. Однако собеседница отметила, что он находятся на вышеупомянутой программе, а Пачино улыбнулся и ответил, что ему следовало бы помечтать о данном эфире.

Чуть позже Аль неожиданно встал с дивана. "Я собирался уйти", - заявил он, однако ведущие остановили его, сообщив, что эфир еще не подошел к концу.

Напомним, что Аль Пачино сыграл одну из главных ролей в сериале Охотники, который выйдет 21-го февраля.

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