Желтые милашки и юный Грю: Вышел трейлер мультфильма Миньоны 2

Поделись







Миньоны: Грювитация /Скриншот из трейлера

После того, как милые и причудливые желтые существа под названием Миньоны покорили весь мир с мультфильмом Гадкий Я, они получили собственный спин-офф в 2015-ом. Теперь же на большие экраны грядет вторая часть, которая называется Миньоны: Грювитация. И она обзавелась первым трейлером.

Читай также: Вышел первый трейлер долгожданных сериалов от MARVEL

Сюжет расскажет о самом начале карьере суперзлодея Грю, который, еще будучи совсем юным, хотел вступить в команду самых опасных преступников под названием Злобная шестерка. Но те лишь посмеялись над ним, а взамен он украл их ценный медальон, из-за чего на него началась охота. И, конечно, помогать в нелегком деле ему будут желтые балбесы Миньоны.

Мультфильм Миньоны: Грювитация выйдет в украинский прокат 2-го июля 2020-го.

Ранее сообщалось о том, что появился трейлер ремейка Пиноккио с культовым Роберто Бениньи