"Сильные шрамы на теле": Жертва Харви Вайнштейна сделала откровенное признание

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Харви Вайнштейн /Getty Images

Судебное слушание в Нью-Йорке по делу о сексуальных домогательствах со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна внезапно обернулось откровенным признанием одной из свидетельниц - актрисы Джессики Манн. Она заявила о том, как выглядел тот, когда обнажил свое тело.

Джессика Манн /Getty Images

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"Когда я впервые увидела его обнаженным, то мне стало его жаль. Я подумала, что он либо изуродован, либо интерсексуал (человек с недостаточно четко определенными половыми признаками - прим. ред.). У него были сильные шрамы на теле, которых я не видела прежде, как от ожога. У него отсутствовали текстикулы и создавалось такое впечатление, что у него вагина", - откровенно заявила Манн, после чего Вайнштейн опустил голову, сдерживая эмоции.

"Он пах извините, как фекалии. Он просто был грязным. Он также однажды мочился на меня", - добавила актриса. Джессика Манн в ходе своего выступления призналась, что ее отношения с продюсером была как добровольными, так и насильственными (два раза).

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