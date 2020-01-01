В Британии назвали лучшие фильмы 2019 года

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Лондонские кинокритики назвали лучшие фильмы 2019-го /Flickr

Лондонские кинокритики на официальном сайте Criticscircle назвали лауреатов своей ежегодной кинопремии. Южнокорейский драматический триллер Пона Джун-Хо Паразиты был назван лучшим фильмом 2019-го года.

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Также и сам Джун-Хо был отмечен званием лучшего режиссера. А вот лучшим актером критики назвали Хоакина Феникса за роль в Джокере, а лучшей актрисой - Рене Зелльвегер с фильмом Джуди. За второплановые роли отметили Джо Пеши (Ирландец) и Лору Дерн (Брачная история), которая в этом году, вероятно, получит и Оскар.

Лучший сценарий, по мнению лондонских экспертов, был написан к фильму Брачная история. Портрет девушки в огне стал лучшим фильмом на иностранном языке, а лучшими британскими актерами назвали Роберта Паттинсона и Флоренс Пью.

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