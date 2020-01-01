"Рада не возвращаться": Линда Хэмилтон распрощалась с провальным Терминатором

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Линда Хэмилтон /Getty Images

Популярная голливудская актриса Линда Хэмилтон, которая спустя много лет вернулась к роли Сары Коннор в новом Терминаторе: Темные судьба, в недавнем интервью для The Hollywood Reporter призналась, что больше не хочет возвращаться к этой франшизе.

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Хэмилтон заявила, что она не готова принимать участие в ленте, где на кону стоят миллионы долларов. "Фильм, определенно, не должен быть столь рискованным финансовым проектом, и я была бы рада никогда не возвращаться", - намекнула актриса на провал нового Терминатора в прокате. - "Хотелось бы уже завязать. Но если будет что-то новое, с чем я найду связь, то я человек логики, я всегда готова подумать о возможных изменениях".

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