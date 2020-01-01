"Была сильно пьяна": Знаменитую актрису выгнали из церемонии награждения

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Элисон Кинг /Getty Images

Популярная британская актриса Элисон Кинг присутствовала на церемонии награждения Национальной телевизионной премии, но охране пришлось вывести ее оттуда. Все дело в том, что знаменитость была в нетрезвом состоянии.

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По информации от издания Mirror, 46-летнюю Кинг заставили покинуть мероприятие еще до того, как оно завершилось. Очевидцы сообщили, что она была сильно пьяна, поэтому действия секьюрити были вполне оправданы.

Напомним, что актриса Элисон Кинг уже давно не снималась в кино. Ее самая заметная роль была в фильме Шанхайские рыцари.

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