"Живем в неидеальном мире": Стивен Кинг обвинил Оскар в фальсификациях

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Стивен Кинг /Getty Images

Знаменитый писатель Стивен Кинг присоединился к обвинениям в сторону Американской киноакадемии, которая вручает премии Оскар. По его словам, жюри не делает номинации расово и гендерно разнообразными, хотя раньше ситуация была намного хуже.

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"Я достаточно стар, чтобы помнить времена, когда в Голливуде было всего несколько афроамериканских режиссеров и одна женщина-режиссер Ида Лупино", - рассказал Кинг, отметив, что в киноакадемии восемь лет назад было 94 процента белых людей, из которых 77 процентов - мужчины. Сейчас же женщин, например, 32 процента от общего количество членов жюри.

Пистель подчеркнул, что Американская киноакадемия все же пытается внести изменения в ситуацию с расовым и гендерным разнообразием. Но он считает, что это происходит слишком медленно. "Мы живём в неидеальном мире, и однообразные номинации Киноакадемии в этом году — ещё одно тому доказательство", - резюмировал знаменитый автор.

Напомним, что последним вышедшим по произведениям Стивена Кинга фильмом стал Доктор Сон.

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