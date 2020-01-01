Трагическая гибель Коби Брайанта была предсказана в мультфильме

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Коби Брайант /Getty Images

Трагическая смерть легендарного баскетболиста и пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, который разбился на своем вертолете 26-го января, потрясла весь мир. Как оказалось, в юмористическом анимационном сериале Legends of Chamberlain Heights, который выходил на канале Comedy Central, произошедшее было предсказано.

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В восьмой серии, которая вышла еще в 2017-ом году, было показано, как баскетболист в очередной раз летит на своем вертолете (к слову, пользовался он им часто), но внезапно терпит крушение. Находясь под обломками, он держит свои кубки Лиги О'Брайена, которые не хочет выпускать из рук, хотя ему и пытаются помочь. Такой юмористический прием высмеял тот факт, что иногда Брайант не делал передачи.

По сюжету мультфильма, его вертолет взорвался, а от спортсмена остались только чемпионские перстни.

Ранее сообщалось о том, что американский певец умер во время концерта