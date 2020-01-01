Зрелищный экшен: Вышел эффектный трейлер боевика Аванград с Джеки Чаном

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Авангард /Flickr

В Сети появился новый трейлер экшен-фильма Авангард, премьера которого назначена на апрель этого года. Главную роль в нем сыграл Джеки Чан, а режиссером стал Стэнли Тун.

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Картина расскажет о том, как наемники похитили китайкого бизнесмена и его дочь. Спасти их могут лишь агенты тайной организации Авангард, у которой есть новейшие технические разработки. К слову, в самом ролике также показаны зрелищные драки, перестрелки и погони, которыми будет наполнен фильм.

Боевик Авангард выйдет в украинский прокат 23-го апреля.

Ранее сообщалось о том, что появились новые постеры фильма Мулан