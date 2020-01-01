"Пускай пройдут тест": Звезда Великого Гэтсби резко раскритиковала жюри Оскара

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Кэри Маллиган /Getty Images

Британская актриса Кэри Маллиган в преддверии церемонии Оскар-2020 решила резко высказаться в сторону членов Американской киноакадемии, которые решают, кто станет номинантом и, соответственно, победителем. Как сообщает Variety, она обвинила жюри в игнорировании талантливых женщин-режиссерок.

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По словам Маллиган, в категории Лучший режиссер представлено пять мужчин-киноделов, однако там, по ее мнению, должны быть женщины. В частности, Лорин Скафарии, которая сняла фильм Стриптизерши, и Лулу Ванг с фильмом Прощание и Грета Гервиг за фильм Маленькие женщины (он номинирован за Лучший фильм).

"Я не думаю, что вы можете посмотреть эти фильмы и не подумать о том, что они заслуживают признания", - заявила актриса. - "Мне интересно, как вообще работает система с отправленными ста скринерами. Может, вам не стоит голосовать, пока вы не докажете, что видели каждый из них. Пуска пройдут тест".

Напомним, что церемония вручений премий Оскар в этом году пройдут 10-го февраля. Сама же актриса Кэри Маллиган известна по роли в фильме Великий Гэтсби.

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