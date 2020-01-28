"Необходимо было очиститься": Пропавшая актриса Андрейченко нашлась в джунглях

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Наталья Андрейченко /instagram.com/natalya_andreychenko

Популярная советская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма Мэри Поппинс, до свидания, которая совсем недавно пропала в Мексике, все-таки нашлась. Как оказалось, она была на мероприятии в джунглях, и просто-напросто отключила свой телефон.

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Об этом актриса рассказал в видеообращении, которое опубликовала на своей страничке в Instagram. По ее словам, после того, как она погостила у подруги, она сразу же уехала на мероприятие, которое проходило в мексиканских джунглях с духовными лидерами из разных стран. "Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами", - прокомментировала Наталья свое отсутствие, подчеркнув, что там нужно было находиться в полном уединении и молчать.

Кроме этого, Андрейченко отреагировала на заявление некоторых комментаторов о том, что все это было лишь пиар-акцией перед новым проектом. Звезда ответила в новом видеоролике, где обвинила таких людей в том, что они не могут представить свою жизнь без телефонов и соцсетей.

Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето поделился своим номером телефона в соцсетях