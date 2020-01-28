"Необходимо было очиститься": Пропавшая актриса Андрейченко нашлась в джунглях
Популярная советская актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма Мэри Поппинс, до свидания, которая совсем недавно пропала в Мексике, все-таки нашлась. Как оказалось, она была на мероприятии в джунглях, и просто-напросто отключила свой телефон.
Читай также: Звезда советского кино пропала в Мексике
Об этом актриса рассказал в видеообращении, которое опубликовала на своей страничке в Instagram. По ее словам, после того, как она погостила у подруги, она сразу же уехала на мероприятие, которое проходило в мексиканских джунглях с духовными лидерами из разных стран. "Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами", - прокомментировала Наталья свое отсутствие, подчеркнув, что там нужно было находиться в полном уединении и молчать.
Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.⠀ Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...⠀ Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...⠀ Сообщу позже.⠀ Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀ Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание.⠀ ⠀ В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. ⠀ До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело".⠀ ⠀ Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон.⠀ О Боже!!!!!!!!!!
Кроме этого, Андрейченко отреагировала на заявление некоторых комментаторов о том, что все это было лишь пиар-акцией перед новым проектом. Звезда ответила в новом видеоролике, где обвинила таких людей в том, что они не могут представить свою жизнь без телефонов и соцсетей.
Ранее сообщалось о том, что Джаред Лето поделился своим номером телефона в соцсетях