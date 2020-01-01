Фильм года: Военная драма 1917 получила премию Гильдии режиссеров

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1917 /Flickr

В Беверли-Хиллз состоялось вручение премий Гильдии режиссеров, которые, как и Гильдия продюсеров, являются одними из главнейших ориентиров на Оскар. В очередной раз в наградной гонке победу одержала военная драма 1917, а точнее - режиссер Сэм Мендес.

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Премию за дебют в режиссуре получила Альма Харель с фильмом Лапочка, Йохан Рейк, режиссер Чернобыля, был отмечен за работу в лучшем мини-сериале, а лучшими постановщиками документальной ленты назвали Стивена Богнара и Джулию Райхерт (Американская фабрика).

Лучшим режиссером эпизода комедийного сериала стал Билл Хейдер (Барри), а драматического сериала - Николь Кэссел (Хранители).

Ранее сообщалось о том, что THR предсказали возможных победителей Оскара-2020