"Называет меня любовником": Брэд Питт рассказал об отношениях с ДиКаприо

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Питт и ДиКаприо /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт в своем недавнем интервью на красной дорожке рассказал о своей дружбе с коллегой по фильму Однажды в Голливуде Леонардо ДиКаприо. Он признался, какое забавное прозвище тот ему дал на съемочной площадке.

"Он называет меня любовником. Это немного сбивает с толку, но я с этим согласен", - рассказал Питт.

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Кроме этого, он поделился своими впечатлениями о работе с Лео: "Он так предан делу. Он никогда не бережет себя. Он идет до конца, и это действительно впечатляет... Я бы сказал, мы в значительной степени болеем друг за друга, мы уважаем друг друга, мы смеемся друг с другом. И это срабатывает. И нам достаточно легко".

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