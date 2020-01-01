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Преданная /Пресс-служба

Уже 16-го января на широкие кинотеатральные экраны вышла чувственная романтично фантазийная история под названием "Преданная", производства FILM.UA Production при поддержке Правительства Украины и Министерства культуры Украины. Этот кинопроизведение создан на основе настоящего бестселлера - романа Софии Андрухович "Феликс Австрия", который был переведен на семи языках, а ВВС Украина в 2014 году признала его Книгой Года.

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11 января состоялся первый показ ленты в кинотеатре Кинопалац, а 13 января была проведена киевская гала-премьера в "Оскаре" (ТРЦ Gulliver). 15 января, днем ​​ранее старта проката, кино посмотрели в Ивано-Франковске в рамках допремьерного показа в кинотеатре "Космос".

Представители производителя называют 5 основных причин, почему стоит обратить внимание на эту трогательную, загадочную историю любви.

1. "Преданная" является одним из самых масштабных костюмированных фильмов украинского кинематографа. За этот участок отвечала художница по костюмам Леся Патока, которая известна разработкой образов и сотрудничеством с Onuka, The Maneken, Pianoboy, Бумбокс, Иван Дорн, Время и Стекло, Оля Полякова, Latexfauna тому подобное. Леся и ее команда специально для фильма сшили более 150 костюмов и собрали более 300 образов периода стыке 19-го и 20-го веков, включая повседневными и праздничными образами, формой жандармов, военных и медиков. Также было произведено и найдено много оригинальных ювелирных украшений, головных уборов, обуви и аксессуаров. Фантастические образы и вдохновение Леся искала по барахолках и частных коллекциях не только в Украине, но и за ее пределами. Всего для фильма было разработано более 3000 предметов одежды.

Преданная /Пресс-служба

2. Актерский состав "Преданной" поражает разнообразием: он наполнен артистами разных школ, сфер (кино, театр, телевидение) стран, регионов Украины, состоит как из дебютантов, так из заслуженных и титулованных актеров. Международный каст представлен исполнительницей главной роли Марианной Янушевич (Польша); также из Польши актер Себастьян Цыбульский, сыгравший загадочного Торна; а образ красавца Велвел воплотил грузинский актер Важа Годердзишвили. В главных и второстепенных ролях снялись такие известные украинские актеры, как Роман Луцкий, Александр Кобзарь, Ирма Витовская, Ада Роговцева и Наталья Васько. Важные роли исполняют менее известные, но очень перспективные Сергей Волосовець и Марина Кошкина. Украинский театральный цех представили Елена Галл-Савальская и Виктория Таврика. Также в картине задействованы прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Повар, актер юмористической студии "Мамахохотала" Евгений Янович и культовый писатель Юрий Андрухович.

Преданная /Пресс-служба

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3. Композитором, а также автором аранжировки двух саундтреков - "Лодка" от группы"Один в Каноэ" и "Свободная" от Тины Кароль и Юлии Саниной, стал известный музыкант Евгений Филатов (Maneken). Изящное, гипнотическое, удивительно атмосферное музыкальное оформление "Преданной" не просто аудио-фоном или музыкальным сопровождением событий - здесь музыка Филатова становится таким же важным и неотъемлемым компонентом фильма, как костюмы, декорации или кулинария.

4. Романтически-фантезийну историю "Преданная" заслуженно можно считать "вкусным", наиболее кулинарным фильмом украинского кинематографа. Главная героиня фильма служанка Стефа прекрасно готовит разнообразные галицкие блюда, и с помощью высокопрофессиональной команды фудстилистив визуальную совершенство блюд того времени было передано максимально достоверно и вкусно. Первые посетители ленты отметили, что на киносеанс этого фильма крайне нежелательно идти на голодный желудок. Кулинарная составляющая "Преданный" получила свое продолжение, и в конце прошлого года вышел справочник "Большая вкусности" - рецепты блюд галицкой кухни от известной кулинарной блогера пани Стефы.

Преданная /Пресс-служба

5. Художественный полнометражный фильм "Преданная" является беспрецедентным случаем женского кино в украинском кинопроизводстве, ведь его ключевыми создателями являются женщины. Автором литературного первоисточника, а также соавтором сценария является украинская писательница София Андрухович; продюсером ленты стала Надежда Зайончовська; уроженка Ровно Кристина Сиволап срежиссировала этот фильм; вместе с Андрухович над сценарием работала Алина Семерякова; впечатляющие костюмы и образы создала Леся Патока; за подбор актеров отвечала Алла Самойленко; директором компании «Вольга Украина», которая занимается кинотеатральных дистрибуцией ленты на территории Украины, является Вероника Ясинская; ну и главными героями этого рассказа о сложном калейдоскоп отношений и любви стали волшебные актрисы - Марианна Янушевич и Алеся Романова. Производитель ленты вполне рационально решил, что никто лучше представительниц прекрасного пола не может понять, переосмыслить и перенести на широкие экраны внутренний мир, быт, мысли и мотивации женщин.

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