"Стоя аплодировали": Звезда Игры Престолов назвал финал сериала идеальным

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Йохан Асбек в роли Эурона Грейджоя в Игре Престолов /Flickr

Популярный актер Йохан Асбек, который исполнил в культовом сериале Игра Престолов роль Эурона Грейджоя, решил лишь спустя более полугода высказать свое мнение о завершении шоу. На вручении премии Гильдии актеров он заявил, что ему очень понравилась концовка.

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"Когда у нас была читка сценария, в конце все стоя аплодировали минут пятнадцать-двадцать. Это был идеальный финал", - признался Асбек. По его словам, фанаты расстроились лишь из-за того, что подошла к концу целая эпоха.

"Я обожал сериал еще до того, как стал его частью, и если бы так все завершилось, то я бы тоже разозлился. Потому что, когда что-то, что ты очень любишь, говорит тебе нет, это как разрыв отношений. Игра престолов разорвала отношения с миллионами фанатов по всему миру, и они расстроились", - резюмировал актер.

Напомним, что сериал Игра Престолов подошел к концу в мае 2019-го. В 2022-ом свет увидит его спин-офф под названием Дом Дракона.

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