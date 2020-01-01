Стало известно, в каком новом фильме снимется ДиКаприо

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Леонардо ДиКаприо /Getty Images

Популярный голливудский актер Леонардо ДиКаприо на церемонии вручения премии Гильдии актеров подтвердил, что примет участие в новом фильме Мартина Скорсезе под названием Убийцы лунного цветка. Вместе с ним также в картине снимется Роберт Де Ниро.

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Сюжет ленты будет основан на одноименном романе Дэвида Гранна, в котором, в свою очередь, описаны реальные события 1920-ых в Оклахоме. Тогда произошла череда загадочных убийств, а расследовать их принялось только что созданное ФБР. Пока неизвестно, когда начнутся съемки.

Напомним, что последним на данный момент вышедшим фильмом Мартина Скорсезе стал Ирландец. Лента получила десять номинаций на премию Оскар.

Ранее сообщалось о том, что Леонардо ДиКаприо спас тонущего мужчину