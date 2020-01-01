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$100 млн убытков: Дулиттл с Дауни-младшим провалился в прокате

Эксперты подсчитали, сколько создатели потеряют денег
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Доктор Дулиттл
Доктор Дулиттл
/Flickr

Первым фильмом с Робертом Дауни-младшим после его расставания с Marvel стал Дулиттл о необычном докторе, который может общаться с животными. Но вопреки ожиданиям, ленту, по большому счету, негативно оценили критики, а зрители шли в кинотеатр нехотя.

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По информации издания The Wrap, Universal Pictures может потерять целых 100 миллионов долларов из-за прокатного провала ленты. И это при том, что было выделено $175-180 млн на бюджет этой картины (еще неизвестно, сколько было потрачено на рекламную кампанию). В данный момент мировые сборы Дулиттла составляют 57,3 млн долларов.

Это будет уже второй подобный случай в 2020-ом с фильмами данной студии, ведь не так давно с треском провалились и Кошки.

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Провал критика Роберт Дауни младший Дулиттл Удивительное приключение Доктора Дулиттла убытки Все теги
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