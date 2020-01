"Снял с женщин": Брэд Питт ярко пошутил о фетише Тарантино

Во время получения своей награды за лучшую мужскую роль второго плана на 26-ой церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США Брэд Питт решил выделиться остротой и юмором. Актер со сцены пошутил о своих коллегах, о режиссере Квентине Тарантино и кое-что вспомнил о своих неудачных отношениях.

Питт отметил во время речи, что полученную статуэтку теперь можно добавить в его личный профиль в приложении для знакомств Tinder, а также поблагодарил всех номинантов, победителей и участников церемонии. "Я бы хотел сказать спасибо своим коллегам по фильму - Лео, Марго Робби, ногам Марго Робби, ногам Маргарет Куэлли, ногам Дакоты Фаннинг. Серьезно, Квентин снял с женщин обуви больше, чем служба безопасности в аэропорту", - пошутил Питт про известную всему миру любовь режиссера к женским ногам.

"Это была сложная роль - парень, который накуривается, раздевается и не ладит с женой. Притянуто за уши", - продолжил, остря, актер. В это время же время ему зааплодировала его экс-супруга Дженнифер Энистон. К слову, когда она получала статуэтку за роль в сериале Утреннее Шоу, Питт внимательно наблюдал за ней из-за кулис.

We forever want to watch Brad watch Jen receive her Actor® #sagawards pic.twitter.com/4arINQhKQx