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В США определили лучших актеров 2019 года

Состоялось вручение премии Гильдии актеров США
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Лучшие актеры по версии Гильдии киноактеров США
Лучшие актеры по версии Гильдии киноактеров США
/Flickr

В Америке состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров (SAGA), которая считается престижной и не отстает от Оскара. Лучшим актером 2019-го признали Хоакина Феникса за главную роль в фильме Джокер, а лучшей актрисой - Рене Зелльвегер, сыгравшей в Джуди. У обоих за данные роли уже есть по нескольку наград.

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Лучшим актерским ансамблем в полнометражном фильме назвали участников южнокорейского триллера Паразиты. Кроме этого, Брэд Питт был награжден за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Однажды в Голливуде, а Лора Дерн - за лучшую женскую роль второго плана в Брачной истории.

Сериал Корона получил премию за лучший состав в драматическом проекте, Удивительная мисс Мейзел - за состав в комедии, а мини-сериал Фосси/Вердон был отмечен за экранный дуэт Сэма Рокуэлла и Мишель Уильямс.

Ранее сообщалось о том, что стали известны номинанты на премию Оскар-2020

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