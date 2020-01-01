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Мои мысли тихие /Артхаус Трафик

16 января в украинский прокат выходит комедия "Мои мысли тихие" Антонио Лукича с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским. По сюжету, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача - записать голоса закарпатских животных - может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек - мама Вадима.

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"Отвечая на вопрос - волнуюсь ли я за судьбу нашего проката - я говорю нет, нисколько. В нашей ленте есть все для успешного релиза: эротическая сцена, двухметровый главный герой, который попадает в серьезные неприятности, трогательные моменты с животными и спекуляции на тему любви матери к сыну. Эти 4 компонента просто не дадут зрителям остаться равнодушными", - комментирует режиссер Антонио Лукич.

Мои мысли тихие /Артхаус Трафик

Фильм рассказывает об отношениях разных поколений и посвящен мамам, поэтому зрителей приглашают поддержать флешмоб #зводимамувкіно. А с 9 января по 5 февраля в киевском метрополитене будет курсировать специальный поезд, брендированный постерами с цитатами героев фильма.

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"Мои мысли тихие" - полнометражный дебют Антонио Лукича. Впервые фильм был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где "Мои мысли тихие" удостоились Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский). Также режиссер получил награду Национальной премии кинокритиков КИНОКОЛО в категории "Открытие года", которая отмечает автора лучшего полнометражного дебюта, а Ирма Витовская была награждена за лучшую женскую роль.

Еще на стадии производства проект фильма был представлен и выигрывал награды во многих индустриальных секциях Украины и Европы: Industry Office ОМКФ, Connecting Cottbus, Boat meeting КМКФ "Молодость", лаборатории First Cut Lab и Meeting Point Vilnius. Также проект "Мои мысли тихие" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Съемки проходили в Киеве, в Карпатах и ​​на Закарпатье.

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