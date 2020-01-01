"Не видим особого смысла": Джеймс Бонд никогда не станет женщиной

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Джеймс Бонд /Flickr

Новый 25-ый фильм о Джеймсе Бонде Не время умирать станет последним для Дэниэла Крэйга. Уже не первый месяц в Сети обсуждают, кто же его может заменить, а также ходили слухи, что новым агентом 007 может стать женщина. Однако в интервью изданию Variety продюсер франшизы Барбара Брокколи рассказала, каким изменениям может подвергнуться легендарный шпион.

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По ее словам, Бонд может быть любого цвета кожи, но он всегда будет оставаться мужчиной. "Я считаю, что мы должны создавать новых персонажей для женщин - сильные женские характеры. Мы не видим особого смысла в том, чтобы использовать образ популярного мужского персонажа и заставить женщину воплощать его. Я думаю, что женщины гораздо интереснее всего этого", - подчеркнула Брокколи.

Напомним, что фильм Не время умирать выйдет в прокат 9-го апреля. Кто сыграет Джеймса Бонда в следующем 26-ом фильме, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Билли Айлиш испонит главную песню к новому Джеймсу Бонду