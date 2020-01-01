HBO и Джеймс Ван выпустят сериал по блокбастеру Аквамен

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Аквамен /Flickr

Режиссер Джеймс Ван, снявший нашумевший блокбастер Аквамен от DC, теперь займется производством анимационного мини-сериала по этому фильму. Он будет выпущен на сервисе HBO Max под названием Аквамен: Король Атлантиды.

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Сюжет сериала расскажет о том, как именно Артур Карри впервые получил трон короля Атлантиды. Ему придется понять, что быть правителем нелегко, особенно, когда это место хотел заполучить его брат. Но Аквамену окажут помощь и его соратники.

Напомним, что фильм Аквамен вышел в конце 2018-го года, а вторая часть запланирована на 2022-ой. Дата выхода сериала Аквамен: Король Атлантиды пока не названа.

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