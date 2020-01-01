Появились сюжетные детали блокбастера Доктор Стрэндж 2 от MARVEL

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Доктор Стрэндж /Flickr

Долгожданный блокбастер от студии Marvel Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия на днях лишился режиссера, однако не лишился своей общей концепции. Издание Backstage опубликовало первый синопсис, который раскрывает некоторые сюжетные детали и который нигде ранее показан не был.

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История развернется после того, что произошло в четвертых Мстителях, а сам Доктор Стрэндж начнется глубже изучать Камень времени. Также сообщается, что тот, кто раньше был другом герою, стал врагом (вероятно, речь идет о Бароне Мордо - прим. ред), поэтому с помощью Камня он вынужден высвободить страшное зло.

В скором времени Marvel назовут имя нового режиссера проекта. Выход фильма Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия запланирован на 5 мая 2021 года.

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