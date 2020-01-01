Эротический кинофестиваль "Best Erotic Shorts" возвращается в кинотеатры
23 января фестиваль "Best Erotic Shorts" с новой программой возвращается в кинотеатры Украины!
Best Erotic Shorts/Пресс-служба
Самые сексуальные короткометражки со всего мира докажут, что зимой может быть жарко! "Best Erotic Shorts" – это восемьдесят минут сплошного удовольствия, которое тебе захочется продолжить, вернувшись домой.
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Мы настроим тебя на яркие вечера и горячие ночи. Возьми с собой зонтик, ведь влажность в зале обещает быть высокой.
Перед сеансом скромность можно оставить на кассе или у администратора. Забирать не обязательно.
С 23-го января в кинотеатрах Украины!
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