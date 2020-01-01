Звезда сериалов Горец и Друзья совершил самоубийство

Актер Стэн Кирш ушел из жизни в возрасте 51 года

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Стэн Кирш /Кадр из сериала Друзья

Популярный американский актер Стэн Кирш, снявшийся во многих фильмах и сериалах, включая Друзья и Горец, скончался на 52-ом году жизни. По информации издания TMZ, он был найден мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе.

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Обстоятельства смерти пока продолжают выяснятся. Однако, по предварительным данным, Кирш покончил с собой. Причины суицида неизвестны.

Напомним, что свою карьеру Стэн Кирш начал еще с четырехлетнего возраста. Основной период его деятельности пришелся на 1990-ые и первую половину 2000-ых. Уже в 2008-ом он открыл собственную актерскую студию, где был также режиссером и продюсером.

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