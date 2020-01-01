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Молодой Скала: В США снимут комедийный сериал о Дуэйне Джонсоне

Производством займется канал NBC
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Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
/Getty Images

Знаменитый голливудский актер Дуэйн Джонсон в последние годы все чаще и чаще появляется в успешных блокбастерах и является одной из самых высокооплачиваемых звезд. Интерес к его персоне настолько высок, что американский канал NBC решил снять сериал о его жизни.

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Проект Молодой Скала расскажет о жизни Джонсона еще до того, как он стал звездой реслинга и большого кино. В центре сюжета будет его путь к славе, а также не обойдут стороной и события, которые стали ключевыми в истории актера. Сам Дуэйн появится в каждой серии шоу.

Дата выхода сериала Молодой Скала пока неизвестна. Напомним, что последним вышедшим фильмом с Дуэйном Джонсоном стал Джуманджи: Новый уровень.

Ранее сообщалось о том, что Однажды в Голливуде стал лучшим фильмом года по версии Critics’ Choice Awards

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