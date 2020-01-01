Война в РФ и смерть президента США: Вышел трейлер третьего сезона Мира Дикого Запада

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Мир Дикого Запада /Flickr

Популярный сериал Мир Дикого Запада от канала HBO был продлен на третий сезон. Теперь же создатели опубликовали в Сети первый тизер продолжения, а также назвали его дату выхода - 15-ое марта 2020-го года.

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В свежем ролике перечислены события 2019-го года, среди которых - процедура импичмента Дональда Трампа и протесты в Гонконге. Но авторы решили пойти дальше и рассказали о том, что может случится в недалеком будущем. Так, например, говорится о том, что нового президента США могут убить, в России в 2037-ом начнется Гражданская война, а в мире случится серия экологических катастроф. По сюжету сериала, все это должно привести к некоему глобальному событию в 2058-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Однажды в Голливуде стал лучшим фильмом года по версии Critics’ Choice Awards