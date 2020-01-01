"Стал лучше": Брэдли Купер спас Брэда Питта от алкоголизма

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Брэдли Купер и Брэд Питт /Getty Images

Не так давно голливудский актер Брэд Питт признался, что злоупотреблял алкоголем долгое время после расставания с Анджелиной Джоли, а также посещал анонимные клубы алкоголиков. Однако теперь стало известно, что избавиться от пагубной привычки ему еще и помог коллега по цеху Брэдли Купер.

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Этой новостью сам Питт поделился после того, как получил премию Национальной ассоциации кинокритиков США за лучшую мужскую роль второго плана (в фильме Однажды в Голливуде). "Брэдли только что уложил свою дочь в кровать и примчался сюда, чтобы сделать все это. Он невероятно милый. Я бросил пить из-за этого парня и каждый день с тех пор стал лучше", - признался Брэд прямо сцены.

Стоит отметить, что за вышеупомянутую роль Брэд Питт был также награжден Золотым Глобусом.

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