Мила Йовович удивила внешностью на последнем месяце беременности

Поделись







Мила Йовович /instagram.com/millajovovich/

Знаменитая голливудская актриса родом из Украины Мила Йовович вместе со своим мужем Полом У.С. Андерсоном воспитывают двоих детей, а в данный момент ждут третьего. Звездная мама находится уже на последнем месяце беременности, однако опубликованные снимки шокировали ее поклонников.

Читай также: Миле Йовович - 44: ТОП-5 отличных фильмов с голливудской киевлянкой

Несколько дней назад Милу заметили в Беверли-Хиллз вместе с супругом и дочерью Эвер. Вероятно, что актриса не отказывается от физической активности даже сейчас, когда, возможно, последние дни беременности даются ей очень непросто. К такому выводу пришли ее фанаты, заметив, что сейчас звезда выглядит располневшей и очень уставшей, хотя совсем недавно она и публиковала счастливые праздничные фотографии вместе с семьей.

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала фанатов внешним видом