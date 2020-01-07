Матрица 4 пополнилась еще одной звездой
К работе над фильмом присоединился еще один актер
Матрица/Flickr
Долгожданную четвертую часть франшизы Матрица будут снимать уже в этом году, а актерский состав фильма продолжает разрастаться. На этот раз к касту присоединился актер Макс Римельт, известный по сериалу Восьмое чувство. Об этом он сообщил в своем Instagram.
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В данный момент неизвестно, какая именно роль досталась Римельту. В новой Матрица также снимутся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смитт, Нил Патрик Харрис и Яхья Абдул-Матин второй, которому досталась роль молодого Морфеуса.
Матрица 4 выйдет 21-го мая 2021-го года.
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