Появились первые фото со съемок нового Бэтмена

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Бэтмен /Flickr

На днях официально стартовал съемочный процесс нового фильма Бэтмен от режиссера Мэтта Ривза. В нем снимаются Роберт Паттинсон, Джеффри Райт, Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, а также Колин Фарелл. Первые фото с площадки уже слил в Сеть один из фанатов.

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На снимках запечатлена съемочная группа, автомобили города Готэм, Джеффри Райт в образе Джима Гордона и сам Роберт Паттинсон в полной экипировке, сидящий на байке. Кроме этого, на фотографиях можно увидеть злодея Пингвина, в которого перевоплотился актер Колин Фарелл. До этого никто не знал, что он присоединился к работе над кинокомиксом, однако сам режиссер подтвердил эту информацию.

Напомним, что фильм Бэтмен выйдет на экраны кинотеатров 25-го июня 2021-го года.

Ранее сообщалось о том, что Роберт Паттинсон признался, что снимется в порно, если Бэтмен провалится