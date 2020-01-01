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Появились новые подробности о блокбастере Тор 4 от MARVEL

Стало известно, кто из голливудских звезд может сняться в фильме
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Тор
Тор
/Flickr

Блокбастер Тор 4: Гром и любовь, который войдет в новую фазу киновселенной Marvel и будет снят Тайкой Вайтити, может пополниться голливудским актером Кристианом Бэйлом. Уже известно, что он ведет переговоры со студией.

Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
/Getty Images

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Пока неизвестно, о чем расскажет сюжет четвертой части кинокомикса о Боге Грома, как и то, кого может сыграть Бэйл. Предположительно, он воплотит на экране главного злодея, однако пока не раскрывается, какого именно. В фильме также снимутся Крис Хемсворт и Натали Портман.

Блокбастер Тор: Гром и любовь выйдет в прокат 3-го ноября 2021-го года. Третий фильм серии вышел в 2017-ом.

Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер блокбастера по Людям Икс

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Тор Тор 4 Гром и любовь Кристиан Бэйл Marvel Все теги
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