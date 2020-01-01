Появились новые подробности о блокбастере Тор 4 от MARVEL
Стало известно, кто из голливудских звезд может сняться в фильме
Тор/Flickr
Блокбастер Тор 4: Гром и любовь, который войдет в новую фазу киновселенной Marvel и будет снят Тайкой Вайтити, может пополниться голливудским актером Кристианом Бэйлом. Уже известно, что он ведет переговоры со студией.
Кристиан Бэйл/Getty Images
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Пока неизвестно, о чем расскажет сюжет четвертой части кинокомикса о Боге Грома, как и то, кого может сыграть Бэйл. Предположительно, он воплотит на экране главного злодея, однако пока не раскрывается, какого именно. В фильме также снимутся Крис Хемсворт и Натали Портман.
Блокбастер Тор: Гром и любовь выйдет в прокат 3-го ноября 2021-го года. Третий фильм серии вышел в 2017-ом.
Ранее сообщалось о том, что вышел зрелищный трейлер блокбастера по Людям Икс