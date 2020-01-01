Появились первые подробности о втором сезоне сериала Ведьмак

Поделись







Ведьмак /Flickr

Сериал Ведьмак от Netflix был продлен на второй сезон еще задолго до премьеры, однако его дата выхода пока что не известно. А вот первой новостью о продолжении стало то, что в проекте поменяют постановщика боев, которым был Владимир Фурдык, известный также по роли Короля Ночи в Игре Престолов.

Читай также: Генри Кавилл изнурял себя для сериала Ведьмак

Пока неизвестно, кто его заменит. Стоит также отметить, что этой информацией он сам поделился в одной из своих соцсетей, ответив подписчику, что не будет принимать участие в работе над вторым сезоном.

Ответ Владимира Фурдыка /Скриншот

Вероятно, продюсеры Ведьмака, как и многие зрители, остались недовольны тем, как выглядели экшен-сцены. Второй сезон начнут снимать в феврале 2020-го и в нем буду исправлены многие ошибки.

Ранее сообщалось о том, что NETFLIX назвали самые популярные фильмы и сериалы 2019 года