Переключиться на мобильную версию

В фильмах MARVEL появится первый супергерой-трансгендер

Его дебют состоится уже скоро
Поделись

MARVEL
MARVEL
/Flickr

Уже в ноябре 2020-го года выйдет новый фильм киновселенной Marvel под названием Вечные, в котором один из главных персонажей будет гомосексуалистом. Однако студия решила также добавить в свои блокбастеры супергероя-трансгендера, которого зрители смогут увидеть в ближайшем будущем.

Читай также: ТОП-5 лучших фантастических фильмов 2019 года

По словам Кевина Файги, являющегося главой Marvel, в данный момент снимается несколько фильмов четвертой фазы вселенной. Именно в одном из них состоится дебют героя-трансгендера. Однако, кто им все же станет, пока что не сообщалось.

Напомним, что следующим фильмом из киновселенной Marvel станет Черная Вдова. Его премьера в Украине состоится 30-го апреля.

Ранее сообщалось о том, что звезду Marvel арестовали за жестокое убийство матери

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Marvel Марвел Мстители Вечные трансгендер супергерой трансгендер Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь