В фильмах MARVEL появится первый супергерой-трансгендер

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MARVEL /Flickr

Уже в ноябре 2020-го года выйдет новый фильм киновселенной Marvel под названием Вечные, в котором один из главных персонажей будет гомосексуалистом. Однако студия решила также добавить в свои блокбастеры супергероя-трансгендера, которого зрители смогут увидеть в ближайшем будущем.

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По словам Кевина Файги, являющегося главой Marvel, в данный момент снимается несколько фильмов четвертой фазы вселенной. Именно в одном из них состоится дебют героя-трансгендера. Однако, кто им все же станет, пока что не сообщалось.

Напомним, что следующим фильмом из киновселенной Marvel станет Черная Вдова. Его премьера в Украине состоится 30-го апреля.

Ранее сообщалось о том, что звезду Marvel арестовали за жестокое убийство матери