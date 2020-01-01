Безумный постапокалиспис: Вышел впечатляющий трейлер хоррора Тихое место 2

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Тихое место 2 /Скриншот с YouTube

В конце 2019-го студия Paramount представила первый тизер хоррора Тихое место 2 от режиссера Джона Красински, который исполнял одну из главных ролей в оригинале. Теперь же в Сети появился полноценный трейлер, в котором показана общая атмосфера картины, кадры из нее и герои, которых сыграли Эмили Блант, Киллиана Мерфи и Джимон Хонсу.

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Сиквел покажет более расширенный постапокалиптический мир, в который ворвались пришельцы, охотящиеся на людей по звуку. Кроме этого, в картине покажут других людей, продолжающих попытки выжить, с которыми и встречается семья главной героини.

Напомним, что хоррор Тихое место 2 выйдет в украинский прокат 19-го марта.

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