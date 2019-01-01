Роберт Паттинсон признался, что снимется в порно, если Бэтмен провалится

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Голливудский актер Роберт Паттинсон, чья карьера в Голливуде начала расти, не так давно получил роль Бэтмена в одноименном блокбастере Мэтта Ривза. Однако он все же побаивается, что картина может не удаться, поэтому признался, чем займется в таком случае.

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По словам Паттинсона, если Бэтмен окажется провальным, то он уйдет сниматься в порнографических фильмах. При этом он подчеркнул, что кино для взрослых с его участием может быть исключительно артхаусным. Все же работу над супергеройской ролью актер считает своим достижением и отметил, что всегда чувствовал связь с этим персонажем.

Напомним, что фильм Бэтмен выйдет 25-го июня 2021-го года. А ближайшим новым фильмов с Паттинсоном станет драма Маяк.

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