Замена Камбербэтча: Кто сыграет нового Шерлока Холмса в сериале от Netflix

Стриминговый сервис запустил собственный детективный сериал про Холмса и Ватсона

Поделись







Шерлок /Flickr

Пока неизвестна дальнейшая судьба сериала Шерлок от канала BBC, в котором играли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен, стриминговый сервис Netflix решил запустить собственную экранизация произведений Конана-Дойля.

Читай также: Появились первые детали третьего Шерлока Холмса с Дауни-младшим

На данный момент известно, что сериал получил название Нелегалы, а сама история будет существенно изменена, ведь повествование будет вестись от лица юношей, который когда-то Холмс поручал различные детективные дела. Так что по сюжету именно эти мальчишки будут раскрывать преступления.

Генри Ллойд-Хьюз и - Ройс Пирресон /Getty Images

Самого Шерлока Холмса сыграет Генри Ллойд-Хьюз, а доктора Джона Ватсона - Ройс Пирресон. Дата выхода не раскрыта.

Ранее сообщалось о том, что вышел новый трейлер Джентльменов от Гая Ричи